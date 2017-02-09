У трьох областях України зафіксовані нові спалахи африканської чуми свиней

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів за останні декілька днів отримала позитивні результати досліджень на африканську чуму свиней (АЧС) в Рівненській, Харківській і Черкаській областях.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби, пише Дзеркало Коломиї.

Відповідно до оперативної інформації головних управлінь Держпродспоживслужби в Рівненській, Харківській та Черкаській областях з 05.02.2017 в особистих підсобних господарствах громадян в с. Поліське Березнівського району Рівненської області, с. Велика Самара Близнюківського району Харківської області та в ФГ “Новоселиця” Катеринопільського району Черкаської області було зареєстровано загибель свиней.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 07 лютого 2017 р. було встановлено діагноз на африканську чуму свиней (далі – АЧС).

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.