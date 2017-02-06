У трьох областях України через негоду обмежили рух автотранспорту

За інформацією Укравтодору, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах.



Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Київська область

З 06:00 до 10 години 06.02.2017р. ввести обмеження руху на в’їзд в м. Київ великовагових транспортних засобів в зв’язку з несприятливими погодними умовами та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій.

Закарпатська область

Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демічі, км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

Хмельницька область

В зв’язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.