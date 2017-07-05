У трійку найбільших забруднювачів повітря потрапила Бурштинська ТЕС

Першу трійку найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, Маріупольський металургійний комбінат та Бурштинська ТЕС.

Протягом 2016 року в Україні зросли обсяги викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря. Про це повідомив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час презентації рейтингу “ТОП-100 основних підприємств-забруднювачів” з посиланням на дані офіційної статистики, повідомляють у Міністерстві, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел протягом трьох останніх років демонструє, що у 2014 році обсяги викидів становили 3350 тисяч тонн, у 2015 році трохи більше 2857 тисяч, а у 2016 вже 3078 тисячу. Найвірогідніше, тенденція до збільшення викидів зумовлена зростанням кількості підприємств та заміщенням природного газу іншими видами палива”, – прокоментував Остап Семерак.

До рейтингу “ТОП-100 основних підприємств-забруднювачів” увійшло 33 підприємства, які викидають найбільше шкідливих речовин в атмосферна повітря.

“Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу підприємствами, які ввійшли до ТОП-100, складають 75% від загальних обсягів викидів від усіх стаціонарних джерел викидів по Україні відповідно до статистичної звітності”, – пояснив Остап Семерак, зауваживши, що це здебільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу та енергетики.

“Із 25 підприємств у рейтингу із забруднення повітря – 10 гірничо-металургійного комплексу та 15 енергогенеруючих підприємств”, – пояснив Міністр екології і навів першу трійку забруднювачів атмосферного повітря: АрселорМіттал Кривий Ріг (273 тис. тонн), ММК ім. Ілліча (178 тис. тонн) та Бурштинська ТЕЦ – 168 тис. тонн.

Водночас Мінприроди пропонує змінити застарілі підходи до вирішення проблеми із обліком шкідливих речовин, які викидають промислові підприємства в атмосферу.

“Ми виступаємо за впровадження в Україні загальнодержавного моніторингу, який передбачає обов’язкове встановлення фільтрів та лічильників на кожній “трубі” з вільним доступом до цієї інформації всіх українців та жорсткими правилами: якщо перебрав свої ліміти на викиди, то маєш платити. Якщо запроваджуєш екологічну модернізацію виробництва, то отримуй заохочення та стимулювання від держави”, – розповів міністр.

Він нагадав, що рік тому Уряд разом з державним банком “Укргазбанк” запустили систему пільгових екокредитів для підприємств-забруднювачів.

“На жаль, більшість українських підприємств цю пропозицію проігнорували, зіславшись на чергову кризу. Це не що інше, як саботаж та небажання змінюватися і бути конкурентними. При цьому забруднене повітря однаково потрапляє в легені як власників підприємств, місцевої влади, так і легені наших дітей”, – резюмував Остап Семерак.