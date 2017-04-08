У “Світовиді” звучав високий академічний спів. ФОТОРЕПОРТАЖ

На свято Благовіщення у мистецькому центрі “Світовид” відбувся концерт за участю нашого земляка молодого оперного співака Миколи Губчука, чий голос звучав у концертних залах європейських столиць та оперної співачки лауреатки багатьох міжнародних конкурсів Олени Лютаревич. Концертмейстер – Анжеліка Тернова.

Організував виступ клуб поціновувачів оперного мистецтва з Кам’янця-Подільського “Секвенція”.

Півтори години стіни “Світовиду” резонували від потужних, але м’яких голосів співаків, пише “Дзеркало Коломиї”.

Микола Губчук зі своїм бархатним баритоном і Олена Лютаревич з дзвінким і густим сопрано співали сольні номери і в дуеті. Виконували вокальні партії як європейської оперної класики, так і української.

Найтепліше публіка сприймала твори Кос-Анатольського зі специфічним карпатським колоритом, особливо відомі його пісні “Ой ти дівчино, з горіха зерня” та інші.

На концерті прозвучав також фрагмент прем’єри – арія Мавки з опери сучасного композитора Мирослава Волинського “Лісова пісня”, автор якої сидів у перших рядах і помітно хвилювався. У мелодіях композитора відчутно вплив Кос-Анатольського, що не дивує, адже Мирослав Волинський у славного маестро навчався.

Модерував концертний захід Михайло Петрів.

Довідка. Олена Лютаревич – лауреат та дипломант міжнародних конкурсів та фестивалів оперного мистецтва України та Європі. Учасниця проекту “Пам’яті Лучано Паваротті” (Італія).

Микола Губчук – екс-соліст Національної опери України, учасник численних концертів в Україні, Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Польщі. Уродженець Верхнього Вербіжа, що на Коломийщині.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ

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