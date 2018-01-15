У столиці розбирають головну ялинку з Прикарпаття. ВІДЕО

Сьогодні, 15 січня, демонтують головну ялинки України, яка привезена з Прикарпаття.

Цьогорічну новорічну красуню прикрашали 3,6 км неонових гірлянд та особливою інсталяцією – амфітеатром під казковим “зоряним небом” із 33 км гірлянд, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Depo.Київ.

Гілки з ялинки будуть передані КО “Київзеленбуд” для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів та дерев задля захисту ґрунту від пересихання і перегріву.

Також сьогодні почнуть демонтовувати новорічне містечко між двома дзвіницями.

Нагадаємо, що розважали киян та гостей міста 4200 артистів. Працювали 68 ярмаркових будиночків. Загалом новорічне містечко на Софійській площі відвідали близько 5 млн осіб. Це на 1 млн більше, ніж торік.