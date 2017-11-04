У США викрали понад 300 нових iPhone X

Напередодні офіційного старту продажу нових iPhone X у Сан-Франциско викрали понад 300 одиниць безрамкових “яблучних” смартфонів.

Зловмисники поцупили гаджети з машини компанії експрес-доставки тоді, коли водій займався бюрократичними процедурами (оформленням документів на пристрої), повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Радіо Максимум.

Правоохоронці розшукують трьох підозрюваних, які були в светрах із капюшонами.

Відомо, що зловмисники їхали на білому фургоні Dodge. Якщо їм вдасться продати всі смартфони, то вони зароблять майже 370 тисяч доларів, адже кожен iPhone X, у залежності від модифікації, оцінюється від 999 до 1150 доларів США.

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