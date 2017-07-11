У соцмережі “Facebook” з’явилась функція пошуку безкоштовного Wi-Fi по всьому світу

Раніше ця функція була доступна лише в деяких країнах і не всім користувачам.

Щоб знайти “гарячі точки” Wi-Fi , треба відкрити програму Facebook , перейти на вкладку “Додатково” і потім “Знайти Wi-Fi”. Іноді вкладку “Знайти Wi-Fi” треба буде включити. Потім ви можете переглянути найближчі доступні “хотспоти” на карті.

Для того щоб заклад потрапив в список точок, пропонованих соціальною мережею, власник повинен вказати на своїй сторінці в соціальній мережі, що у них є безкоштовний Wi-Fi.

У компанії відзначили, що ця функція виявилася корисною не тільки для мандрівників, але й для тих ділянок, де погано працює інтернет через мобільний зв’язок.