У січні два судді Прикарпаття порушили антикорупційне законодавство

За січень прикарпатська поліція виявила загалом 29 порушників антикорупційного законодавства, серед них і двоє працівників “феміди”.

Серед порушників закону були виявлені двоє суддів. Один придбав автомобіль, вартість якого перевищує 180 тис. грн, а другий продав транспортний засіб, отримавши понад 100 тис. грн.

Відповідно до норм Закону України “Про запобігання корупції” вони повинні були у 10-ти денний термін повідомити НАЗК про суттєві зміни у своєму майновому стані, але цього не було зроблено, інформує Управління захисту економіки в Івано-Франківській області.

Поліція склали відносно всіх осіб-порушників адміністративні протоколи, зокрема і проти вказаних суддів. На даний час протоколи скеровано на розгляд суду.

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