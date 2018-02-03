У шоу “Громада на мільйон” Печеніжинська ОТГ здійснюватиме мрію осиротілих дітей

Як повідомляли, 28 січня на каналі “1+1” стартувало нове реаліті-шоу “Громада на мільйон“.

У реаліті 5 з 665 об’єднаних територіальних громад (ОТГ) України змагаються за 1 мільйон гривень від фонду WHISEF, які зможуть використати на власний розвиток. Серед них і Печеніжинська ОТГ, яка пройшла у другий тур шоу.

У кожному випуску громади-учасники отримують завдання від ведучих та інвесторів Ірини Озимок і Дмитра Огньова, за виконання яких отримують віртуальні кошти та наближаються до головного призу.

У неділю, 4 лютого, о 9.50 телеглядачі 1+1 побачать другий випуск проекту, в якому вперше у форматі реаліті дізнаються про процес децентралізації в Україні.

Громади отримають нове завдання, в рамках якого повинні будуть за 48 годин реалізувати соціальну ініціативу та здійснити мрію однієї української родини.

Печеніжинська громада спробує влаштувати майбутнє осиротілих дітей, якими опікується старший брат.