У школах заборонили батьківські комітети

Міністерство освіти і науки України заборонило батьківські комітети в загальноосвітніх школах.

Про це розповів громадський активіст Віталій Фурманюк на своїй сторінці в Facebook, інформує Обозреватель.

“Час “Батьківських комітетів” пройшов! 21.12.17. Міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ №1649 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”, – написав він.

До них відносяться: розпорядження від 2 червня 2004 №440 “Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)”.

Скасованим положенням визначалося, що він підпорядковується і підзвітний загальношкільним батьківським зборам. Термін повноважень комітету – один рік.

До складу комітету входив заступник керівника загальноосвітнього закладу з виховної роботи. Батьки повинні були допомагати школі вдосконалювати умови освітнього процесу, а також захищати законні права та інтереси дітей і організовувати заходи.

“Припускаю, що багато педагогів і батьків будуть критикувати Лілію Михайлівну за це рішення, але вона зробила важливий і сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав у навчальних закладах. Адже саме рішеннями “Батьківського комітету” адміністрації закладів виправдовують збір неврахованих готівкових коштів, наймання охорони і навіть відрахування дітей із закладів”, – розповів Фурманюк.

Він порадив батькам допомагати навчальним закладам, не порушуючи законодавство в сфері благодійності та права інших.

Тим часом, у Міністерстві освіти спростували дану інформацію, відзначивши, що у державного органу немає таких повноважень.

“МОН у межах своїх законних повноважень не мало і не має стосунку до створення чи не створення в закладах загальної середньої освіти органів батьківського самоврядування (батьківських комітетів). Відповідне роз’яснення надається прес-службою МОН у зв’язку з поширенням низки публікацій про нібито скасування Міністерством батьківських комітетів”, – говориться у повідомлені.