У середмісті Коломиї запрацював світло-музичний Водограй Любові. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні напередодні Великодня у Коломиї після зимової перерви відновив свою роботу світло-музичний фонтан, який збудували торік з нагоди ювілею міста.

Чимало коломиян прийшло на відкриття Водограю Любові, більшість – одразу ж після освячення великодніх кошиків у храмах.

Всі присутні разом урочисто запустили світло-музичний фонтан, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Нагадаємо, торік у Коломиї за 60 днів побудували світло-музичний фонтан, який громаді міста подарував благодійний фонд “Покуття”, ініціатор створення – народний депутат Андрій Іванчук.

Саме доброчинці фонду зініціювали встановлення у середмісті водограю. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали – всі роботи проводилися за фінансування фонду.

Після будівництва фонд передав фонтан у власність громади міста. Власне, міські комунальники на чолі із заступником міського голови Богданом Федоруком підготували фонтан до відновлення роботи.

Фото: Олександра ОЛІЙНИК, Андрій КАНЯ

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