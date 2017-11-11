У сауні на Прикарпатті загинуло подружжя

На Прикарпатті подружжя знайшли мертвими у сауні.

Трагедія трапилась у Надвірній, повідомляє Фіртка.

“Сьогодні близько 9.41 год. до чергового надвірнянського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера міської лікарні. Він повідомив, що вранці було виявлено два трупи – чоловіка і жінки”, – розповідає т. в. о. керівника сектору комунікації ГУНП Нацполіції в області Тетяна Іванюк.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, в сауні, в одній із кімнат виявила без ознак насильницької смерті два трупа – 46-річного чоловіка та 45 річної жінки.

Виявилося, що загиблі – місцеве подружжя підприємців. На даний час проводяться слідчі дії працівниками Надвірнянського відділу поліції.

Причина загибелі встановлюється. Утім, за попередніми ознаками, в даному приміщенні було відчутно запах чадного газу.