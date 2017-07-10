У Росії хочуть ввести процедуру “публічного зречення” громадянства України

У російський закон “Про громадянство” планують додати норму “публічного зречення громадянства України”.

Про це пише “Тиждень” з посиланням на російське видання “Коммерсант”.

Таке рішення, за інформацією джерел, було прийняте перед другим читанням законопроекту про позбавлення громадянства терористів.

За словами глави комітету Думи щодо законодавства Павла Крашеніннікова, Україна “просто перестала видавати” довідки про вихід з громадянства. Без такої довідки отримати російський паспорт не можна.

Як саме буде відбуватися “публічне зречення”, не уточнюється.

Крім цього в законопроект додадуть уточнення з приводу присяги при отриманні іноземцями російського паспорта. Документ буде детально описувати, в який момент буде вручатися паспорт – до або після присяги.

Законопроект про позбавлення терористів російського громадянства був прийнятий в першому читанні 19 травня. Він був внесений до Держдуми незабаром після квітневого теракту в Санкт-Петербурзі, де підірвався виходець з Киргизії Акбаржон Джалілов, який отримав російське громадянство.

Зазначимо, після анексії Криму в 2014 році Росія автоматично нав’язала своє громадянство місцевим жителям, відмовитися від нього можна було тільки письмово. Україна не визнає “російського громадянства” кримчан і продовжує вважати їх своїми громадянами.