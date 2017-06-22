У Прикарпатській резиденції Президента “Синьогора” за державні кошти закупили 5,6 тисяч пляшок алкоголю

У Прикарпатській резиденції Президента “Синьогора” за державні кошти закупили 5,6 тисяч пляшок...

За півроку у державній резиденції “Синьогора”, що у селі Гута Богородчанського району за державні кошти закупили 5,6 тисяч пляшок алкоголю.

Вчора виконуючий обов’язки директора державної резиденції “Синьогора” Владислав Ливинець підписав договір з ТОВ “Прикарпатський торговий дім” на постачання 339 пляшокалкоголю на суму 24 610 грн. Договір поставки опублікували сьогодні на порталі публічних закупівель ProZorrо, пише КУРС.

За договором резиденція придбала 220 пляшок горілки “Карпатської” ємкістю 0,5 л, 48 пляшок цієї ж марки ємкістю 0,7 л, 40 півлітрових пляшок коньяку “Закарпатського” та 31 пляшку коньяку “Десна”.

Цікаво, що у лютому цього ж року Ливинець уклав договір з цією ж фірмою на постачання у “Синьогору” 5 272 пляшок спиртних напоїв – горілки, віскі, коньяку, лікерів, винів, вермутів, пива тощо на суму майже 125 тисяч гривень.

Подаємо повний перелік: