У п’ятницю брати Капранови оприлюднять у Коломиї таємні файли Революції. АНОНС

У Національному музеї відбудеться презентація нового видання братів Капранових “Майдан. Таємні файли”, ідея якого виникла під час праці над програмою журналістських розслідувань “Брат за брата”.