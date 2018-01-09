У пустелі Сахара другий рік поспіль випав сніг. ФОТО

Нагадаємо, минулого року у Сахарі вперше за майже сорок років випав сніг .

В Алжирі, у пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра другий рік поспіль випав сніг.

Про це повідомило місцеве видання TSA Algerie, пише Укрінформ.

Фотограф Карім Боучатата зняв сніг у Сахарі, його роботи і оприлюднило видання.

За даними TSA Algerie, сніг покрив частину пустелі, що у алжирському штаті Аль-Нумам.

За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 7 січня, коли температура повітря “нормалізувалась”.

У минулому році сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді його теж сфотографував Боучатата.

Сніг у північних районах Алжира допустиме явище, яке, однак, трапляється дуже рідко. До минулого року востаннє сніг у Сахарі йшов майже 40 років тому.

Фото: Karim Bouchetata