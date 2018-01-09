У пустелі Сахара другий рік поспіль випав сніг. ФОТО

В Алжирі, у пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра другий рік поспіль випав сніг.
Нагадаємо, минулого року у Сахарі вперше за майже сорок років випав сніг.
Про це повідомило місцеве видання TSA Algerie, пише Укрінформ.
Фотограф Карім Боучатата зняв сніг у Сахарі, його роботи і оприлюднило видання.
За даними TSA Algerie, сніг покрив частину пустелі, що у алжирському штаті Аль-Нумам.
За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 7 січня, коли температура повітря “нормалізувалась”.
У минулому році сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді його теж сфотографував Боучатата.
Сніг у північних районах Алжира допустиме явище, яке, однак, трапляється дуже рідко. До минулого року востаннє сніг у Сахарі йшов майже 40 років тому.
Фото: Karim Bouchetata