Додому Новини Суспільство У прикарпатському селі придбали будинок для добровольця АТО

У прикарпатському селі придбали будинок для добровольця АТО

0
Поділитися

У селі Бовшів Галицького району придбали будинок для командира першої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор” Дмитра Коцюбайла.

Рішення виділити кошти, щоб придбати помешкання для захисника та його родини, ухвалили депутати Бовшівської сільської ради. Підтримало добру справу керівництво райдержадміністрації та районної ради. Спільними зусиллями у мальовничому куточку села купили будинок. Про це інформує прес-служба Галицької РДА.

7 липня відбулися входини у нове житло. Розділити радісну подію з Дмитром, який приїхав у короткотермінову відпустку, та його родиною завітали керівники районної та місцевої влади, односельці.

Don Yapon

“Мені особисто нічого не треба, бо я і надалі йду захищати Україну, – наголосив воїн. – Для мене головне, що моя родина буде тепер мати де жити”.

Дмитро Коцюбайло, командир першої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор”, був активним учасником подій на Майдані. З початком російської окупації частини території України відбув на військовий вишкіл у центр “Десна”, що на Чернігівщині. Після навчання в числі перших поїхав на фронт.

З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях по обороні Донецького аеропорту й прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. З 2015 року – командир першої окремої штурмової роти ДУК “ПС”. За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, “Шахті Бутовка”, Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. Зараз перша окрема штурмова рота під його командуванням перебуває на передовій лінії фронту в районі Авдіївки.

Статті по теміБільше від автора