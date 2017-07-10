У прикарпатському селі придбали будинок для добровольця АТО

7 липня відбулися входини у нове житло. Розділити радісну подію з Дмитром, який приїхав у короткотермінову відпустку, та його родиною завітали керівники районної та місцевої влади, односельці.

“Мені особисто нічого не треба, бо я і надалі йду захищати Україну, – наголосив воїн. – Для мене головне, що моя родина буде тепер мати де жити”.

Дмитро Коцюбайло, командир першої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор”, був активним учасником подій на Майдані. З початком російської окупації частини території України відбув на військовий вишкіл у центр “Десна”, що на Чернігівщині. Після навчання в числі перших поїхав на фронт.

З 2014 року провів сім місяців на бойових позиціях по обороні Донецького аеропорту й прилеглого селища Піски. П’ять місяців – безвиїзно. В боях отримав тяжкі поранення. З 2015 року – командир першої окремої штурмової роти ДУК “ПС”. За його плечима – бої на Савур-Могилі, в Пісках, “Шахті Бутовка”, Старогнатівці, Білокам’янці, Красногорівці. Зараз перша окрема штурмова рота під його командуванням перебуває на передовій лінії фронту в районі Авдіївки.