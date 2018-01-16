У Прикарпатських садочках і школах перевірили воду та продукти. РЕЗУЛЬТАТИ

Спеціалісти Держпродспоживслужби області провели лабораторні дослідження питної води та харчових продуктів на об’єктах важливого соціального значення – централізованих водопроводів, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, оздоровчих закладів, інтернатів.

На централізованих водопроводах області із 41 об’єктів відібрано 113 проб води на 39 об’єктах, що становить 95%. З них не відповідали вимогам ДСанПіну по санітарно-хімічних показниках – 21 проба, що склало 18,5%, зокрема за мікробіологічними показниками – 7 (6,2%), пише Курс .

Питна вода, яка не відповідала вимогам ДСанПіну, подавалась із централізованих водопроводів Богородчанського, Галицького, Коломийського, Рогатинського та Тлумацького районів.Вода питна в ДНЗ, ЗОНЗ, соціальних закладах

Із 282 дошкільних навчальних закладів вода питна піддавалась дослідженням на 276 об’єктах, що становить 97%. Відібрано 586 проб, в результаті яких нестандартних 109 (18,6%) в 62 дошкільних навчальних закладах, що становить 22% від обстежених об’єктів.

За санітарно-хімічними показниками не відповідали вимогам 19 проб, що становить 3,2%, а за мікробіологічними – 90 проб (19,3%). Найбільш питома вага бактеріально забрудненої води в ДНЗ Верховинського, Богородчанського, Коломийського, Тлумацького, Городенківського та Снятинського районів.В загальноосвітніх навчальних закладах дослідженням піддавалась вода питна практично в усіх закладах. Досліджено 638 об’єкти (школи), де відібрано 1388 проб. Результати досліджень показали 292 нестандартні проби, що становить 18% в 156 об’єктах (23 %). З них – за санітарно-хімічними показниками 23%, а за мікробіологічними – 77%.Найбільш бактеріально забрудненої питної води виявлено в ЗОНЗ Городенківського, Богородчанського, Рогатинського, Тлумацького та Калуського, Городенківського та Снятинського районів.В соціальних закладах піддано дослідженням води питної в 29 об’єктах із 32 наявних (90%), де відібрано 59 проб. Отримано наступні результати: 7 нестандартних проб, що становить 12% в 4 закладах (14%).Керівникам закладів освіти вищевказаних районів направлені листи із рекомендаціями про проведення необхідних заходів з покращення якості питної води.

Працівники територіальних управлінь Держпродспоживслужби повторно провели дослідження, після чого відсоток нестандартних досліджень по ДНЗ склав 0,34; по ЗОНЗ – 1,08; по соціальних закладах – нестандартні показники не виявлялися.Вода централізованих водопроводів, питна вода в ДНЗ, ЗОНЗ та соціальних закладах досліджувалась за такими показниками:- санітарно-хімічні: рН, хлор, твердість, нітрати, залізо, аміак, сульфати.- мікробіологічні, зокрема на наявність загальних коліформ та інших.Основні відхилення стосувались рН, твердості води, наявності заліза та аміаку, загальних коліформ.Основними причинами позитивних результатів були: свіже фекальне забруднення локальних джерел водопостачання (аміак та загальні коліформи) внаслідок порушень утримання території закладів; природне залягання у водоносному горизонту гірських порід з підвищеним вмістом солей та зношеність водопровідних мереж є причиною підвищеної твердості води та наявності в ній заліза.

Враховуючи ці показники, є нагальна необхідність в проведенні моніторингових досліджень води із локальних водопроводів ДНЗ, ЗОНЗ та соціальних закладів щорічно посезонно.

Дослідження змивів на БГКП (бактерії групи кишкової палички)

Моніторингові відвідування супроводжувались відбором змивів з об’єктів довкілля, рук персоналу, обладнання на харчоблоках, посуду, інше.

Спеціалісти промоніторили:- 277 ДНЗ, що становить 98%, де відібрано 2880 проб. Виявлено 221 позитивна проба (7,7%) на 71 об’єкті (25%);

– 684 ЗОНЗ, де відібрано 7000 проб. Виявлено 609 позитивних проб (8,8%) на 186 об’єктах (27%);

– 26 соціальних закладів, що становить 81% від наявних, де досліджено 260 проб. Позитивних – 19 проб (7%) у 6 закладах (23%).

Причинами позитивних результатів досліджень на БГКП є порушення дотримання санітарного стану закладів: недотримання особистої гігієни працівниками, порушення технологічного процесу; недостатня кількість миючих та дезинфікуючих засобів; облаштування харчоблоків у пристосованих приміщеннях.

Дослідження харчових продуктів

Під час проведення лабораторних досліджень в 333 школах області відібрано 751 зразок харчових продуктів, в 163 дошкільних закладах освіти – 379 зразків харчових продуктів, в 26 соціальних закладах – 50 зразків харчових продуктів. У 42 зразках харчових продуктів виявлено невідповідності за мікробіологічними показниками, з них БГКП – 41 зразок; МАФАМ – 1 зразок.

Позитивні результати, зокрема по мікроорганізмах групи бактерій кишкової палички, виявлено в готових стравах в шкільних закладах: Снятинський район – 15,6%, Городенківський – 10,3%, Калуський – 4,7%, Рогатинський – 3,6%, Галицький – 2,2%; в дошкільних закладах Городенківський – 13,3%, Снятинський – 9,1%, Калуський – 6,6%, Рожнятівський – 3,6%, м. Івано-Франківськ – 3,1%; в соціальних закладах – Снятинський район – 6,3%, що є наслідком порушення операторами ринку харчових продуктів загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, в т. ч. правил особистої гігієни.

Досліджено 1038 взірців харчових продуктів на калорійність, відібраних із харчоблоків ДНЗ, ЗОНЗ та інтернатних закладів. З них не відповідали гігієнічним вимогам 16 взірців, що становить 3%.Дослідження харчових продуктів рослинного походження (ячмінь озимий, соя, соняшник, ріпак, картопля, морква, буряк столовий, капуста) проводились в господарствах 10 районів області.Загалом відібрано 606 зразків рослинної продукції. За результатами досліджень встановлено у 8 зразках продукції перевищення допустимих норм, зокрема в картоплі, моркві – щодо вмісту нітратів та соняшника – щодо вмісту мікотоксинів.

Господарствам, в яких виявлена невідповідність, направлено рекомендаційні листи щодо зміни призначеного використання такої продукції або приведення її у відповідність.

При проведенні моніторингових відвідувань найчастіше виявлялись порушення щодо недотримання правил миття посуду, особистої гігієни персоналу, недостатнє забезпечення миючими, дезінфікуючими засобами, не промаркований розробочний інвентар, недостатньо столового та кухонного посуду, частина приміщень харчоблоків потребує ремонту, реконструкції з дообладнанням відділення первинної обробки сировини, ревізії та заміни водопровідних, каналізаційних мереж.

Узагальнені результати моніторингових досліджень направлено Департаменту освіти, науки та молодіжної політики та Департаменту соціальної політики облдержадміністрації, районним, міським відділам освіти, іншим зацікавленим організаціям.

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