У пожежі на Франківщині загинув чоловік

22 листопада о 07:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в Долішньому Залуччі на Снятинщині.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС Івано-Франківської області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Як з’ясувалося, загорання виникло в одній із кімнат житлового будинку.

На місці пожежі виявлено тіло 51-річного власника.

О 07:45 рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби локалізували пожежу, а о 07:57 – ліквідували.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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