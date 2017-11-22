У пожежі на Франківщині загинув чоловік

22 листопада о 07:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в Долішньому Залуччі на Снятинщині.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС Івано-Франківської області, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Як з’ясувалося, загорання виникло в одній із кімнат житлового будинку.
На місці пожежі виявлено тіло 51-річного власника.
О 07:45 рятувальники в складі ланки газодимозахисної служби локалізували пожежу, а о 07:57 – ліквідували.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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