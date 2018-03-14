У поїзді “Костянтинівка – Івано-Франківськ” не змогли врятувати пасажира

У пасажирському поїзді “Костянтинівка-Івано-Франківськ” помер пасажир. Як повідомив начальник відділення поліції Костянтинівки Віталій Хіврич, це сталося, коли поїзд уже під’їжджав до станції Костянтинівка.

Як стало відомо журналістам ZI, пасажиру 1958 року народження раптово стало погано, пише Галка.

Люди намагалися рятувати чоловіка, але кваліфіковану допомогу могли надати тільки працівники “швидкої”. На жаль, вони не встигли це зробити.

Людина померла у дорозі, хоча до кінцевої станції залишалося всього кілька хвилин. За попередніми даними, причиною смерті міг стати інсульт.

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