У порівнянні з минулим роком в Коломиї на 16,6% зросли обсяги будівництва

У першому півріччі цього року підприємства області виконали будівельних робіт на суму 633,9 млн грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-червнем 2016 року становив 118,1%.

Як проінформували в головному управлінні статистики в області, значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру – 72,4% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільші обсяги будівництва виконали будівельники Калуського (9,1%), Тисменицького (2,5%) і Долинського (1,9%) районів та м. Калуша (4,4%).

Зростання обсягів будівництва у порівнянні з відповідним періодом попереднього року досягли підприємства Калуського (у 2,3 раза), Снятинського (у 2,2 раза), Косівського (у 2 рази), Галицького (у 1,9 раза), Тисменицького (на 36,6%) районів та міст Коломиї (на 16,6%), Івано-Франківська (на 19,9%), Калуша (на 20,9%) і Бурштина (в 1,8 раза).

Водночас значне скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалось у Тлумацькому (у 2,8 раза), Долинському (на 40%), Рожнятівському (на 36,4%), Надвірнянському (на 32,1%), Богородчанському (на 26,8%) і Коломийському (на 7%) районах.

Переважаючою була частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення в обсягах, що виконували будівельники Тисменицького (57,3%), Галицького (65%), Долинського (71,9%) районів, міста Івано-Франківська (73,5%), Косівського (76,6%), Тлумацького (77,2%), Рожнятівського (95,8%) та Калуського (98,6%) районів.

Обсяги робіт з капітального ремонту переважали на підприємствах міста Коломиї (46,9%), Снятинського (84,1%) і Надвірнянського (86,3%) районів, з поточного – міст Калуша (52,2%) і Бурштина (81,2%), Коломийського (54%) та Богородчанського (58,6%) районів.

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