У Польщі засудили українця, який збив на смерть двох дівчат

Громадянина України, який у новорічну ніч, 1 січня 2017 року, у польському місті Єленя Гура п’яним на джипі збив на смерть двох дівчат-підлітків, засудили до дев’яти років і одного місяця в’язниці.

Про це повідомляє zaxid.net , пише Дзеркало Коломиї.



Відповідне рішення у середу, 25 жовтня, ухвалив суд у Єленій Гурі. Суд також ухвалив пожиттєво позбавити українця водійських прав.

Трагедія сталася у новорічну ніч. Двоє дівчат – 14-річна Сара та 16-річна Марися – йшли до центру міста подивитись на новорічне шоу. Коли вони переходили дорогу, на пішохідному переході їх збив позашляховик Jeep Cherokee, яким керував 27-річний українець Владислав К.

Далі автомобіль в’їхав у огорожу моста, проломив її та впав у річку. З машини українця витягнули вже рятувальники. Попри масштаб аварії, серйозних травм ані кермувальник, ані пасажирка авто, теж громадянка України, не отримали. Аналіз показав наявність у крові водія майже 2 проміле алкоголю. Експерти з’ясували, що позашляховик їхав зі швидкістю не менше 90 кілометрів на годину. Унаслідок удару дівчата загинули миттєво.

Прокуратура вимагала для Владислава К. 12 років ув’язнення. Однак суд взяв до уваги те, що винуватець ДТП раніше ніколи не порушував закон й добре характеризувався на місці роботи.

Відтак йому присудили дев’ять років ув’язнення та відшкодування родинам загиблих по 50 тисяч злотих (350 тисяч гривень).

Самого Владислава К. на судовому засіданні не було. Слідчим він заявив, що не пам’ятає того, що сталось.

В обґрунтуванні свого рішення суддя зазначив, що взагалі не взяв до уваги аргументи адвоката, який захищав Владислава К.

Адвокат стверджував, що машиною керував не Владислав, а жінка, яка була з ним в салоні.

Однак беззаперечним фактом, який підтвердили рятувальники, поліція та очевидці було те, що жінка виходила з машини через пасажирські двері, а не водійські.

І це видно на фото, яке публікує місцевий сайт новин portalik24.pl.

Адвокат обіцяв оскаржити рішення суду. Найімовірніше, що й прокуратура оскаржить це рішення, вимагаючи більшого терміну ув’язнення та більшої суми компенсації батькам захиблих дітей.