У Польщі українець заснув за кермом вантажівки і заїхав у житловий будинок. ФОТО

У Польщі українець заснув за кермом вантажівки і заїхав у житловий будинок....

У ніч на суботу, 27 січня, у Дорогучі, що у Люблінському воєводстві Польщі, водій вантажівки заснув за кермом і в’їхав у житловий будинок та зупинився за метр від сплячих дітей, інформує газета “Dzennik Wschodni”, пише Zaxid.net.

Інцидент стався близько 1:30 ночі за місцевим часом на державній дорозі №12.

“Водій “тіру”, 47-річний громадянин України, з’їхав з дороги, протаранив огорожу і в’їхав у будинок. Машина на швидкості проломила стіну і в’їхала у кімнату, де спали троє дітей. На щастя, жодна дитина не отримала фізичних ушкоджень. Діти віком 1, 4 та 11 років були відправлені до родини в інший будинок”, – розповів підкомісар Анджей Фйолек із воєводської комендатури поліції у Любліні.

Вже встановлено, що водій вантажівки був тверезий. Найімовірніше він заснув за кермом, стверджують у поліції. Також відомо, що в аварії він не постраждав.

Як інформує газета, будинок, у який в’їхала машина, більше не придатний для життя.