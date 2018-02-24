У Польщі п’яні грузини й українці напали на поліцейських – четверо поранених

У польському місті Згеж група грузинів і українців напала на поліцейських, ті були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Про це повідомляє видання Dziennik Lozki, пише Європейська правда.

Інцидент стався по 2 ночі у п’ятницю, 23 лютого. Поліцейський патруль помітив групу чоловіків, які розпивали алкоголь і поводилися агресивно.

В ході перевірки з’ясувалося, що це були іноземці – українці і грузини, які не реагували на спроби поліціянтів їх заспокоїти і ставали дедалі агресивніші. В бік правоохоронців полетіли камені і бруківка.

Через це поліціянти були змушені завдати декілька попереджувальних пострілів. Це не змусило чоловіків відступити, тому в сумі правоохоронці зробили кільканадцять пострілів.

Внаслідок цього троє іноземців отримали поранення в ногу, їх життю нічого не загрожує. Національність постраждалих не вказується.

Крім того, шпиталізували і одного з поліцейських, який отримав травми голови.

Загалом в результаті інциденту затримані 13 осіб – громадяни Грузії і України. Всі вони працювали в Польщі. Слідчі наразі з’ясовують, чи було їх перебування в країні і працевлаштування законним.