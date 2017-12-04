У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП на Прикарпатті. ФОТО

Як повідомлялося, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 18.00 год. на дорозі між Снятином та Будиловом.

Подробиці аварії розповіли в секторі комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Як наразі встановили правоохоронці, напередодні 55-річний мешканець одного з сіл Тисменицького району за кермом “Мерседеса S32” з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної події розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

Як повідомлялося, на Коломийщині сталася ДТП, бо водій заснув за кермом, є постраждалі.

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