У поліції розповіли подробиці падіння літака на Коломийщині. ФОТО

Як повідомлялося раніше, 22 липня поблизу Коломиї під час аварійної посадки літака травмувалися пілот та два пасажири.

Через технічні несправності двигуна, як пояснив пілот, він був змушений здійснити термінову посадку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

На місце події невідкладно виїхали працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділу поліції, які з’ясували, що на борту приватного повітряного судна “CESSNA 182P” перебували, окрім пілота, ще четверо пасажирів – жителі П’ядиків, Жукова Коломийського району та Обертина Тлумацького району.

Як з’ясували правоохоронці, під час польоту над Коломиєю та Корничем через технічні несправності пілот, 1954 р. н., житель Тернопільщини, вирішив приземлитися на пасовищі біля Корнича.

При посадці на трав’янисту поверхню передня стійка шасі з’їхала у рів, через що літак перекинувся.

У результаті аварії пасажир, житель П’ядиків, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої травми живота, а також пілот – із забоями грудної клітки та забійною раною губи – госпіталізовані у Коломийську ЦРЛ, а ще один пасажир отримав перелом кісток носа.

Варто зазначити, що жодних дозвільних документів з приводу керування повітряним судном пілот не надав. За цим фактом розпочато досудове розслідування, яке проводить СУ ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі слідство з’ясовує усі обставини події.