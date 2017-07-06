У поліції назвали причину смертельної ДТП на Прикарпатті, в якій загинув 27-річний футболіст

У поліції назвали причину смертельної ДТП на Прикарпатті, в якій загинув 27-річний...

Причиною смертельної ДТП в Ямниці стало те, що автомобіль “Daewoo Lanos” перебував на зустрічній смузі, по якій рухався “Volkswagen Passat”.

Про це КУРСу повідомила старший інспектор управління превентивної діяльності ГУ НП в Івано- Франківській області Зорина Кречко.

В момент зіткнення автомобіль “Daewoo Lanos” був на зустрічній смузі. У цей час “Volkswagen Passat” рухався зі сторони Івано-Франківська.

Аварія трапилась на заокругленій ділянці дороги.

Як автомобіль опинився на зустрічній смузі, встановить експертиза.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, водій “Daewoo Lanos” загинув на місці події. Ним був відомий футболіст Роман Стоцький, 27-річний мешканець Богородчан.

Роман Стоцький виступав за професійну команду “Прикарпаття” з 2008 по 2012 роки. Далі грав за обласний “Газовик” (Богородчани) та “Оскар” (Підгір’я).

Водієм “Volkswagen Passat” є 46-річний директор Бурштинської ТЕС Андрій Шувар.

Наразі стан травмованого водія важкий – найбільше постраждала грудна клітка.