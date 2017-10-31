У першого заступника прокурора Франківщини виявили незадекларований бізнес

Як повідомляли, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в першого заступника прокурора Франківщини.

Володимир Торованин не вказав у декларації доходи від готельного бізнесу, яким його родина займається у Яремче.

Перший заступник обласного прокурора має більш ніж 19-річний стаж роботи в органах прокуратури, починав свою кар’єру з посади стажиста та помічника прокурора Яремче. З березня 2014 року Володимир Торованин обіймає посаду першого заступника прокурора Івано-Франківської області, пише Курс з посиланням на PROSUD.

Його дружина, Оксана Дмитрівна, також є держслужбовцем, згідно з декларацією вона – начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради. Старший син Володимира Торованина, Святослав Володимирович, пішов по стопах батька і уже щонайменше 2 роки працює прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури. Молодшому сину прокурора, Назару Дмитровичу, зараз 22 роки, у 2014 році його було зараховано на юридичний факультет Прикарпатського національного університету ім. Стефаника, тобто він також може продовжити родинну традицію – стати прокурором. Як бачимо, практично уся родина прокурора Торованина – держслужбовці, а, отже, і їх доходи – виключно невелика заробітна плата.

Це підтвердив й аналіз декларацій прокурора за 2014, 2015 та 2016. Згідно з ними, дохід прокурора та його родини за три роки – 1 млн 666 грн.

Щодо нерухомого майна, то у власності прокурора і його родини доволі непоганий перелік – квартира в Івано-Франківську площею 97 м кв., 4 земельні ділянки у селі Суходіл Івано-Франківської області загальною площею 26 соток, 4 земельні ділянки у м. Яремче площею 20 соток та 2 будинки в Яремче 334 м кв. та 229 м кв.

Цікаво, що прокурору невідома вартість жодного з належних йому об’єктів нерухомості. Хоча, враховуючи місцезнаходження більшості майна у курортному Яремче, воно, очевидно, є вартісним, і ми сумніваємось, що його можна було придбати виключно за прокурорську зарплату.

Найбільше зацікавили два будинки у Яремче. На місці чекав сюрприз: виявилось, що будинок прокурора насправді є діючим готелем під назвою “Садиба Бойківчанка”.

Згідно з інформацією, що розміщена на туристичних сайтах, “Садиба Бойківчанка” побудована у 2008 році та містить 7 номерів різного класу. Вартість проживання коливається від 500 до 1000 грн на добу в залежності від класу номера та сезону відпочинку.

Додатковими послугами, які забезпечують господарі, є сауна та організація екскурсій. Із відгуків відпочивальників ми також дізнаємося, що господарями готелю є Оксана і Володимир, саме так звати прокурора та його дружину.

Жодних відомостей про доходи, отримані від ведення бізнесу чи здачі майна в оренду, в деклараціях прокурора та його дружини – немає. Та й бізнес державні службовці не мають права вести. Єдиним членом родини, зареєстрованим як фізична-особа підприємець, є теща прокурора – Шумей Олена Петрівна. Вона має і відповідний КВЕД – “дiяльнiсть засобів розмiщування на перiод вiдпустки та іншого тимчасового проживання”, зареєстрований за адресою одного із будинків прокурора.

Однак, інформація щодо тещі – відсутня в декларації прокурора, ім’я Олени Шумей жодного разу не згадують і відвідувачі готелю.

Для перевірки того, хто ж саме займається веденням готельного бізнесу, ми зателефонували до готелю та спробували забронювати номер. Жінка, яка відповіла за номером, зазначеним в оголошенні, підтвердила можливість броні номера за умови сплати завдатку та надіслала номер картки, куди треба було здійснити передоплату. Як ми й припускали, це була картка на ім’я Оксани Торованин.

Отже, саме дружина прокурора, а не його теща веде підприємницьку діяльність і не дуже це приховує. Приховує лише доходи від цієї діяльності. Звісно, що це порушує і антикорупційне законодавство, і правила ведення бізнесу.