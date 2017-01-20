У Національному музеї Гуцульщини відкрили виставку “Разом до храму” з самобутніми творами сакрального мистецтва. ФОТО

У Національному музеї Гуцульщини та Покуття ім. Кобринського відкрито виставку “Разом до храму”, яка об’єднала трьох самобутніх творців сакрального мистецтва.
Цей своєрідний мистецький тріумвірат – Миколу Симчича (с. Нижній Березів Косівського району), Олександра Охапкіна (м. Олександрія Кропивницької області) та Валерія Малиновського (м. Косів) свого часу згуртував отець Никодим Гуралюк, настоятель монастиря Успіння Матері Божої чину Святого Василія Великого, що в селі Погоні Тисменицького району.
З благословення отця Никодима троє вищеназваних митців створили унікальний вишитий іконостас, який скрасив тамтешній Собор Погінської Богородиці, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.
Іконостас виконаний у техніці інкрустованої гуцульської різьби з вишиваними й мальованими образами. Експонуються всі його чотири яруси – апостольський, пророчий, святковий і намісний.
Це вражаюча робота як за авторською майстерністю, так і за своїми масштабами.
Один лише третій ярус містить зображення дванадцяти богородичних свят від Різдва, Непорочого зачаття – до Успіння Святої Богородиці. Четвертий ярус – це царські ворота, з образами Христа Спасителя, Богородиці, святих Василя і Йосафата (монастирські святі) та євангелистів.
На виставці представлено також вишивані образи та авторський одяг від Миколи Симчича, зображені в традиційному для українських жінок одязі Богородиці з дитям Олександра Охапкіна, а також вишивані мініатюри Валерія Малиновського, технічну досконалість яких тричі відзначено званням лауреата Книги рекордів України.
Помножений на троє самобутній талант кожного із цих художників – це справжнє світло від світла Божого, яке сяє на прославу творчого генія цілого українського народу.
Виставка триватиме до 12 лютого.