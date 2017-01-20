У Національному музеї Гуцульщини відкрили виставку “Разом до храму” з самобутніми творами сакрального мистецтва. ФОТО

У Національному музеї Гуцульщини та Покуття ім. Кобринського відкрито виставку “Разом до храму”, яка об’єднала трьох самобутніх творців сакрального мистецтва.

Цей своєрідний мистецький тріумвірат – Миколу Симчича (с. Нижній Березів Косівського району), Олександра Охапкіна (м. Олександрія Кропивницької області) та Валерія Малиновського (м. Косів) свого часу згуртував отець Никодим Гуралюк, настоятель монастиря Успіння Матері Божої чину Святого Василія Великого, що в селі Погоні Тисменицького району.

З благословення отця Никодима троє вищеназваних митців створили унікальний вишитий іконостас, який скрасив тамтешній Собор Погінської Богородиці, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.