У наступному році зарплати вчителів зростуть на 25%

У 2018 році зведений бюджет освіти становить 221,9 млрд гривень, при цьому за рахунок збільшення зарплат на наступний рік для вчителів на 25% обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд і становив 61,7 млрд грн.

Про це під час прес-конференції сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба міністерства.

Вона підкреслила, що 2018 рік – рік старту реформи Нова українська школа.

Так, на старт реформи в бюджеті 2018 року закладено майже 1 млрд грн (998,7 млн) на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями, 163 млн 818 тис. – на придбання техніки для початкової школи, 386,5 млн – на підвищення кваліфікації вчителів, 272 млн 382 тис. – підручники для 1-го класу.

Також 48 млн 349,5 тис. передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.

“Ці інвестиції ми робимо на засадах співфінансуваня з місцевими органами влади – частину коштів дає держава, іншу частину – місцеві органи. Майже 1 млрд держава дає на забезпечення навчальним засобами та мобільними меблями, бо для реалізації нових методик потрібне нове освітнє середовище, і маємо його забезпечити”, – зазначила Лілія Гриневич.