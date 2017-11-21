У МОН розповіли, кому доведеться заплатити за похід до лікаря

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, хто буде платити за лікарські послуги.

За даними прес-служби, ті українці, які не підпишуть Декларацію про первинну медичну допомогу, будуть самі оплачувати похід до лікаря. Якщо ж громадянин підписав такий документ зі своїм сімейним медиком, то всі послуги, що надаються за держпрограмою, будуть безплатними, пише Радіо Максимум.

Також пацієнти зможуть звертатись до вузькопрофільних спеціалістів із направленням від свого лікаря, самостійно обираючи заклад та фахівця. Це буде оплачуватись не з кишені хворого, або Національною службою здоров’я. Що ж до послуг без направлень, то з бюджету будуть оплачуватись тільки звернення до психіатра та гінеколога.

Якщо ж хворий обрав інших спеціалістів, не отримавши направлення, то він сам оплатить візит.

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