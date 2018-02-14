У міста з Прикарпаття може з’явитися ювілейна монета

У Городенці може з’явитися ювілейна монета. 13 лютого місто відзначило 350 років з дня отримання Магдебурзького права.

З такої нагоди соціальна ініціатива “Асоціація Розвитку Територій” розпочала збір підписів під зверненням до Департаменту грошового обігу НБУ, пише Фіртка.

Активісти хочуть увіковічнити цю дату і викарбувати ювілейну монету “350 років Магдебурзького Права міста Городенка”.

“Наявність такої монети сприятиме потраплянню Городенки у поле зору поціновувачів історії міст та містечок як з України, так і за її межами. Крім того, це створює додаткові можливості у сфері туризму. Адже така монета – чудовий сувенір на згадку про місто Городенка”, – переконаний керівник АРТу Іван Вережак.

Збір підписів триватиме до 24 лютого в офісі АРТу.