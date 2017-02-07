У Мінфіні пропонують легалізувати гральний бізнес

Голова Міністерства фінансів України Олександр Данилюк пропонує повернути гральний бізнес у легальне русло.

Про це він заявив під час виступу на прес-конференції щодо результатів роботи Мінфіну у 2016 році та планів на 2017 рік, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Зараз увесь цей ринок поза законом, треба ухвалити закон, який би повернув цю діяльність у легальне русло”, — сказав Данилюк.

“Для того, щоб Мінфін міг видавати ліцензії на здійснення азартних ігор, треба щоб було відповідне законодавство. А зараз усі кошти з цієї сфери знаходяться в тіні”, — підкреслив він.

Раніше Данилюк повідомляв, що пріоритетами державного бюджету України на 2017 рік є освіта, медицина і соціальний захист.

Також він розкритикував роботу Державної фіскальної служби України і заявив, що в Україні не буде підвищення пенсійного віку.