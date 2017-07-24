У мережу виклали фото падіння літака поблизу Коломиї. ФОТО

Як повідомлялося раніше, 22 липня поблизу Коломиї упав екскурсійний літак.



Світлини падіння літака на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив користувач Chelsea Sheva Lubomir, підписавши: “Краєвид з вікна”, передає Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, на борту літака, яким керував 63-річний пілот з Тернопільщини, перебувало чотири пасажири (1993 р. н., 1994 р. н., 1995 р. н. та 1997 р. н.).

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Під час польоту над Коломиєю та Корничем через технічні несправності повітряного судна пілот вирішив здійснити посадку на пасовищі біля Корнича.

Під час пробігу коліс літака по траві передня стійка шасі з’їхала у рів, внаслідок чого літак перекинувся.

У результаті одного з пасажирів та пілота з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Коломийську ЦРЛ, ще одного пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому. Загорання повітряного судна не було.