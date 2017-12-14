У мережі з’явився перший трейлер українського мультфільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”

У мережі оприлюднили перший трейлер вітчизняного анімаційного фільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”.

Відео виклали на сторінці фільму у Facebook, інформує WestNews.

Мультфільм розповідає історію мандрівного артиста Руслана, який мріє стати лицарем. Хлопець закохується у прекрасну Мілу, навіть не підозрюючи, що вона донька київського князя.

Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність.

Головних героїв, Руслана і Людмилу, озвучують українські зірки Сергій Притула та Надя Дорофєєва. Для озвучки другорядних персонажів також долучилися Олексій Завгородній (Позитив з дуету “Время і Стекло”), Олег Михайлюта (Фагот з гурту ТНМК), Юрій Горбунов.

Фільм вийде у форматі 3D. А право на показ вже продали у 9 країн.

Переглянути вітчизняне творіння можна буде з 7 березня 2018 року.

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