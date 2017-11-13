У мережі показали світлини першого гірськолижного курорту в Карпатах 200 років тому

Легенди краю розповідають, що з 1820- 1830-х років австрійські підприємці, яким належали навколишні ліси та гори, родини Ґрьодль і Шмідт, спорудили перші гірськолижні витяги і трампліни на горі Погар.

Світлини першого курорту оприлюднили у спільноті Мандрівка Старим Кордоном у Facebook.

На жаль, точних даних про це немає. Достеменно відомо, що розвиток Славська як курорту розпочався в кінці ХІХ ст., чому сприяло прокладання залізниці зі Львова до Мукачева у 1887 р.

Новий гірськолижний курорт Карпати отримали на початку ХХ ст. – на Погарі працював підйомник на кінній тязі. Коні ходили по колу навколо великого колеса, на яке був намотаний трос з прив’язаними до нього саньми – залишки цього пристрою було видно ще півстоліття тому. В 20-30 роки минулого століття гірськолижний курорт Славське називали Закопане Східних Бескидів.

У 1930-ті потік любителів катання на лижах у Славську став таким значним, що на вихідних у напрямку Славського пускали додаткові поїзди – їх називали “лижі-бридж”. Для лиж у поїздах влаштовувалися окремі відсіки.