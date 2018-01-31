У лютому гривня зміцніє: прогноз експертів

Найближчим часом українська гривня продовжить міцніти. Так, у лютому курс нацвалюти може сягнути позначки у 27 гривень за долар.

Про це в коментарі “Апостроф. Економіка” розповіли експерти українського фінансового ринку.

“До кінця зими долар може знизитися до 27 гривень за 1 долар”, – сказав старший аналітик інвестиційної компанії “Альпарі” Вадим Іосуб.

У свою чергу старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин дає менш оптимістичний прогноз.

“У лютому я б розглядав коливання в горизонті 27,5-28,5 гривні за 1 долар, навіть ближче до 28 гривень за 1 долар”, – сказав експерт.

А член виконкому Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран прогнозує, що в лютому курс гривні навряд чи повернеться до передноворічних позначок. “Думаю, що гривня продовжить ревальвувати до 27,5 гривня за 1 долар”, – сказав він.