У Львові продавців зобов’язали розмовляти з клієнтами українською

Львівська міськрада зобов’язала усіх працівників сфери обслуговування у місті користуватися виключно українською мовою, а будь-яку іншу вживати лише після прямої вимоги клієнта.

Цінники, реклама, вивіски, афіші, меню обов’язково мають бути написані державною мовою і, при необхідності, можуть дублюватися також іноземною, пише ZAXID.NET.

Слідкувати за використанням української мови зобов’язали працівників “Муніципальної варти” , які можуть накладати на підприємців штрафи.

Обов’язкове використання української мови у сфері обслуговування передбачене прийнятою 15 лютого ухвалою Львівської міськради. Проект ухвали розробили спільно з львівським активістом Святославом Літинським, який відомий судовими позовами на підприємців, які відмовляються надавати послуги державною мовою.

Згідно з прийнятим документом, на території Львова усі вивіски, плакати, афіші, повідомлення та цінники повинні виконуватись державною мовою. Якщо реклама виконана іноземною мовою, то поруч із її текстом має бути переклад українською, який за розміром та змістом не може бути меншим за оригінал (виняток роблять лише для зареєстрованих логотипів та товарних знаків). Подібні правила стосуються також меню, квитків та чеків.

“У Львові у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова. Виконавець послуг зобов’язаний звертатися та спілкуватися зі споживачем послуг (клієнтом) державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта (споживача) у разі, якщо виконавець послуг ними володіє”, – вказано у тексті ухвали.

За недотримання цих вимог передбачений штраф від 17 до 170 грн (при повторному порушенні максимальна сума штрафу складатиме 459 грн). Слідкувати за дотриманням цих правил зобов’язали працівників” Муніципальної варти”.Окрім них право складати протоколи про адмінпорушення за ст. 155 (порушення правил торгівлі і надання послуг) мають працівники районних адміністрацій та комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління”.

Депутати ЛМР також зобов’язали районні адміністрації разом із Нацполіцією, управлінням Держпродспоживчслужби, Муніципальною вартою та громадськими організаціями утворити робочі групи для контролю за дотриманням цієї ухвали у місті.