У Львові міні-завод підробляв каву відомої марки. ФОТО+ВІДЕО

У Львові правоохоронці викрили та припинили роботу потужного міні-заводу з виготовлення фальсифікованої кави.

Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці отримали інформацію, про те, що на Львівщині діє розгалужена мережа збуту фальсифікованої кави відомого товаровиробника.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу організатора підпільного “бізнесу”, місце розташування міні-заводу з виготовлення кави, канали збуту фальсифікату.

Встановлено, що виробництво 45-річний львів’янин облаштував у власному домогосподарстві на другому поверсі будівлі, куди потрапити можна було лише ліфтом.

Потужність міні-заводу сягала тисячі пачок кави на добу.

Фальсифікована продукція відвантажувалась з цеху у Львові, а збут проводився через підставних осіб в іншому регіоні України, де зловмисник організував так званий “офіс продаж”.

Підроблена кава розповсюджувалась на оптових ринках Львова, а також у мережі невеличких торговельних закладів західного регіону. Робота з клієнтами також проводилась через мережу Інтернет.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад дев’ятнадцять тисяч упаковок готової до реалізації продукції, майже сто кілограмів сировини, паперову тару, а також сімнадцять тисяч гривень, виручених від незаконної діяльності.

Організатору злочинного промислу правоохоронці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Представники торговельного знаку кави в Україні підтвердили завдання їм значних збитків від незаконного виробництва фальсифікованої кави.

Відділ комунікації поліції Львівської області

за матеріалами УЗЕ у Львівській області