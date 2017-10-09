У Львові мешканка Прикарпаття вижила після падіння з балкону сьомого поверху

Жінка приїхала з Івано-Франківська провідати дітей і випала з балкону сьомого поверху будинку, родичі у цей час перебували в одній з кімнат помешкання.

У жінки діагностували політравму та переломи обох ніг, повідомляє Уніан.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції області, 8 жовтня до лікарні швидкої допомоги Львова з політравмою та переломами обох ніг доставили 50-річну жительку Прикарпаття, яка впала з сьомого поверху житлового будинку у Шевченківському районі Львова.

Встановлено, що жінка приїхала провідати дітей і випала з балкону сьомого поверху будинку, родичі у цей час перебували в одній з кімнат помешкання.

Жінка залишилася живою, у неї діагностовано політравму та переломи обох ніг. Всі обставини, які призвели до падіння жінки, встановлюються.

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