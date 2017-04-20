У квартирі у Коломиї знайшли тіло чоловіка

Вчора, 19 квітня, о 20.19 у Коломиї на вул. Карпатській рятувальники разом з працівниками поліції відкривали вхідні двері квартири, в середині якої тривалий час перебував 68-річний чоловік.

Коломиянин не відповідав на телефонні дзвінки і не відчиняв двері, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою бензорізу відчинили вхідні двері квартири на 4-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, в середині якої виявили тіло власника.

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