У квартирі на Прикарпатті виявили тіло жінки

В Івано-Франківську в помешканні знайшли тіло жінки.

До рятувальників надійшло повідомлення з проханням надати допомогу по відкриванню дверей квартири по вулиці Бандери, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою висувної драбини через вікно проникли в квартиру на третьому поверсі.

В ході обстеження квартири в кімнаті на підлозі виявлено тіло 90-річної власниці, без ознак життя.

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