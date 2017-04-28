У Криворівні знайшли 4 тисячі унікальних світлин з життя гуцулів. ФОТО

Троє киян кілька років тому знайшли унікальний фотографічний архів народної художниці Параски Плитки-Горицвіт.

Художниця Інга Леві, кінооператор Максим Руденко і Катерина Бучацька кілька років тому знайшли архів під час подорожі, коли вони вирішили відвідати гуцульське село Криворівню, де зупинялися і жили багато українських поетів та письменників, а Сергій Параджанов знімав “Тіні забутих предків”, пише КУРС з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Криворівня в моєму житті з’явилася через розповіді друзів, – розповідає Інга Леві. – І зовсім випадково, буквально через місяць, мені запропонували поїхати туди кінооператор Максим Руденко і його дружина. Ми пішли до музею Параски Плитки-Горицвіт, тому що мені про неї розповідали до цього. Мені вона була відома як народний художник, поет, фольклорист і філософ. Але ніхто не говорив про те, що вона – фотограф, що у неї дуже багато знімків. З цього боку її знали тільки односельці”.

Коробку з фотографіями знайшли під ліжком у музеї. Вони були в пакеті з написом “невдалі фотознімки, бліді”.

“І ми подивилися. І на перший погляд здалося, що там є щось цікаве. Ми попросили пошукати ще. І після цього Василина знайшла набагато більше – вже плівок. Вони дійсно були під ліжком. Вони там лежали дуже довго: і влітку, і взимку, напевно, багато років, і це все залишило на них відбиток. В результаті вийшов спільний акт творчості часу і людини, фотографа. Реставрація прибирала мінімальні недоліки, а великі плями, дуже художні, залишені. Деякі фотографії саме з цими плямами становлять єдине художнє ціле“, – розповідає художниця.

Йдеться про 4 тисячі знімків. Вони зараз зберігаються в Києві: очищені, закріплені, щоб більше не руйнувалися.

“Усе, що ми знайшли, вже відскановано. Увесь цей архів належить і буде належати сільській громаді, а наша група, яка називається “Ініціативна група зі збереження фотоархіву Параски Плитки-Горицвіт”, буде займатися систематизацією фотоархіву і популяризацією, тобто виставками. З цим нам допомагає фотограф Наталка Довга, яка приєдналася до групи”, – відзначила Інга Леві.