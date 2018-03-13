“У кожній дитині мистець”: у Коломиї відкриття виставки

“У кожній дитині мистець”. 25 березня відбудеться виставка у рамках мистецького мосту “Одеса – Коломия”.

25 березня 2018 року о 17.00 у великій виставковій залі Мистецького центру “Світовид”, що в Коломиї, відбудеться відкриття виставки “У кожній дитині мистець”, на якій будуть представлені роботи 68-ми учнів мистецької студії Номеди Чюрльоніте при МЦ “Світовид” й “Сад талантів” та мистецької студії “Казка” Наталії Хмелевської із селища В. Дальник Одеської області.

Цією виставкою Коломия й Одеса поєднаються мистецьким мостом, будівнич якого є юні таланти, – це сьогодення й майбутнє нашої України.

Вхід вільний.