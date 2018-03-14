У Косові офіційно представили новопризначеного голову РДА

Сьогодні, 14 березня, керівник апарату облдержадміністрації Роман Маланій представив нового голову Косівської райдержадміністрації Віталія Кічеряка.

Відповідне розпорядження Президент України Петро Порошенко підписав 7 березня цього року, інформує WestNews.

Роман Маланій окреслив першочергові завдання, які стоять перед новопризначеним головою райдержадміністрації, визначивши пріоритетними поглиблення і впровадження реформ, вирішення наявних проблем, які є в районі.

“Я сподіваюся, що у новообраного голови райдержадміністрації буде підтримка всіх вас, за допомогою якої Віталій Васильович виконає завдання, які поставив перед ним Президент України та обласна державна адміністрація”, – зазначив Маланій.

Віталій Кічеряк подякував за високу довіру, яку йому виявив Президент України та керівництво облдержадміністрації та зупинився на першочергових завданнях, що стоять перед громадою Косівщини, яка чекає змін. А це – соціально-економічний розвиток, виконання пріоритетних напрямків району, належний соціальний захист учасників АТО та їх сімей, національно-патріотичне виховання молоді та інші важливі питання.