У Коломийському пологовому будинку народився хлопчик вагою понад 7 кілограм

У Коломиї 33-річна жінка народила хлопчика вагою 7 кілограмів 90 грамів.

Як розповів Галці керівник пологового Богдан Ленчовський, мама та дитина почуваються добре. Як назвуть хлопчика поки що невідомо. Спілкуватися сім’я не хоче, оскільки малюк не хрещений.

Богатир з’явився на світ пообіді 25 лютого за допомогою кесаревого розтину.

Хлопчик – четверта дитина у сім’ї жителів Коломийського району. Інші теж народилися з великою вагою: 4 кілограми 500, 4 кілограми 700 та 4 кілограми 100.

“У нашому пологовому народжувалися діти вагою 6 з половиною кілограмів, 5. Але за 24 роки моєї роботи я не пам’ятаю, щоб дитина мала 7 кілограмів”, – зауважив медик.

Нагадуємо, що Олександр Зінченко взяв участь у благодійній акції.