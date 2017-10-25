У коломийському музеї представлять виставку гобеленів львівських дисидентів. АНОНС

У Коломиї відбудеться відкриття виставки гобеленів львівських дисидентів.

У Національному музеї відбудеться відкриття виставки “Текстиль як зброя”, на якій буде представлено роботи львівських художників-дисидентів, майстрів художнього текстилю, учасниць національного руху опору, членів Української гельсінської групи Наталки Паук, Лесі Крип’якевич та Стефанії Шабатури.

Виставку представить 73-річна Леся Крип’якевич-Цегельська, член Національної спілки художників України, учасниця численних Міжнародних симпозіумів та виставок (Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія), учасниця боротьби за вихід з підпілля і відродження Української греко-католицької церкви, член першої української делегації до Риму на зустріч з кардиналом Мирославом-Іваном Любачівським та папою Іваном Павлом ІІ, співзасновниця часопису «Вірую». За активну громадянську позицію нагороджена Грамотою і відзнакою Львівського Архиєпископа, медаллю відзначення чергової річниці ЗУНР та орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.