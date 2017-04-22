У Коломийській лікарні триває активний ремонт. ВІДЕО

У Коломийській центральній районній лікарні активним ходом йде реконструкція. Тут ремонтують палати, операційні, а ще закуповують сучасне та дороговартісне обладнання. Усе за кошти з місцевих бюджетів і, звісно, за сприяння благодійників. У найближчих планах – реконструкція приймального покою ЦРЛ.

Оновлене урологічне відділення Коломийської ЦРЛ розпочало працювати наприкінці літа минулого року. Тут відремонтували коридори, палати, кабінети спеціалістів. Закупили і дороге обладнання. Один з найбільш важливих апаратів – це літотріптор, повідомляє НТК.

Засновник благодійного фонду “Покуття” Андрій Іванчук каже, що придбали саме це обладнання за порадами медиків. Адже ультразвукове дроблення каміння – процедура, яку до нині проводили лише у великих містах. Такий же сучасний апарат буде і в новій поліклініці.

Наразі в Коломийській ЦРЛ триває активний ремонт ще й лор-відділення. Головний лікар Коломийської ЦРЛ Ірина Садов’як ділиться, що вже через місяць відділ урочисто розпочне свою роботу.

“Однак, є ще й незначні, та все ж труднощі, – розповідає Ірина Садов’як, – перш за все. ще немає меблів для облаштування палат“.

Фонд “Покуття” та його засновник хочуть допомогти коломийській медицині і у вирішення цього питання.

В перспективі Коломия має стати госпітальним округом, де надаватимуть якісні медичні послуги для усіх громадян. Один з чергових кроків – це закупівля обладнання для поліклініки, – розповідає Ірина Садов’як.

Надалі, – запевняють меценати, – співпраця фонду та медичних установ міста продовжуватиметься.

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