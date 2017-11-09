У Коломиї зіткнулися дві автівки – двоє людей у лікарні

ДТП сталася вчора приблизно о 16.45 у Коломиї. 63-річний водій “Fiat Fiorino”, коломиянин, не надав перевагу зустрічному авто “ВАЗ 2107” під керуванням 20-річного коломиянина, в результаті чого автомобілі зіткнулися.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок аварії 66-річну пасажирку автомобіля “Fiat Fiorino” з переломом кісток тазу госпіталізували в Коломийську ЦРЛ.

17-річну пасажирку автомобіля “ВАЗ 2107” госпіталізували в Коломийську ЦРЛ з діагнозом “Забій грудної клітки”.

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