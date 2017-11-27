У Коломиї жінка намагалась викрасти з магазину кавоварку

У Коломиї працівники магазину затримали жінку, яка намагалася скоїти крадіжку кавоварки та засобів гігієни.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 33-річна місцева мешканка, яка уже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Як з’ясувалося, зайшовши до магазину, жінка скористалася тим, що за її діями ніхто не спостерігає непомітно поцупила кавоварку та засоби гігієни та, намагалась пройти попри касу, не заплативши. Про те, на виході була затримана працівниками супермаркету, які помітили зловмисницю, та одразу ж викликали поліцію.

Поцуплений товар вилучено та повернено на зберігання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Згідно санкції цієї статті мінімальне покарання передбачено у вигляді штрафу, а максимальне – позбавлення волі строк до трьох років.

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